Elon Musk, Starlink'i telefonlara getiriyor: İlk testler yapılacak

Haber Merkezi

SpaceX, Starlink Direct-to-Cell özelliğiyle mobil bağlantıda devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Alçak Dünya yörüngesindeki uydular, "uzaydaki baz istasyonları" olarak kullanılarak dünyanın her yerinde kesintisiz bağlantı sağlanacak.

NASIL ÇALIŞIYOR

Starlink Direct-to-Cell, akıllı telefonların baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan doğrudan Starlink uydularına bağlanmasını sağlıyor.

Bu sayede, dünyanın herhangi bir yerinde mesajlaşma, arama ve internet erişimi mümkün olacak.

Starlink Direct-to-Cell, mobil bağlantının olmadığı "ölü bölgeleri" ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Dağlar, çöller, okyanuslar ve diğer uzak bölgelerde bile kesintisiz bağlantı sağlanabilecek.

Acil durumlar için de hayati önem taşıyan bu teknoloji, geleneksel altyapıya olan bağımlılığı azaltacak.

BETA TESTİ BAŞLIYOR

SpaceX, Starlink Direct-to-Cell özelliğini 27 Ocak'ta beta testine açıyor. Hangi cihazların desteklendiği ve programa nasıl katılacağı hakkında daha fazla bilgi yakında paylaşılacak.

Beta testi sırasında hizmet, öncelikle kısa mesajlaşmaya odaklanacak. Daha sonra sesli aramalar ve veri hizmetleri de eklenecek.

Starlink Direct-to-Cell, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamayı amaçlıyor.