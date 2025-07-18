Elon Musk tarih verdi: Starship yeni bir uçuşa hazırlanıyor

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, her şey planlandığı gibi giderse Starship'in yaz bitmeden tekrar uçacağını duyurdu.

Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, roketin 10. test uçuşu için hedeflerinin yaklaşık üç hafta sonrası olduğunu belirtti.

HAZIRLIK SÜRECİNDE ROKET PATLAMIŞTI

Uçuş için planlanan Starship'in üst aşaması, 18 Haziran'da Teksas'ta yapılan bir motor testi hazırlığı sırasında patlamıştı.

SpaceX, sorunun basınçlı nitrojen tankı arızasından kaynaklandığını belirlemiş ve şimdi görev için farklı bir Starship aracı hazırlıyor.

Super Heavy olarak adlandırılan ilk aşama güçlendirici, son uçuşlarda başarılı bir performans sergileyerek fırlatma kulesi tarafından yakalanmayı başardı.

Ancak Gemi (Ship) olarak adlandırılan üst aşama, bu yıl yapılan son üç test uçuşunda da kaybedildi.