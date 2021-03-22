Elon Musk: Tesla otomobilleri casusluk yapmışsa şirketi kapatırım

Elon Musk, Tesla otomobillerinin casusluk amaçlı kullanıldığı ispat edilirse şirkete kilit vuracağını söyledi.

Yarı otonom ve tam otonom sistemler sebebiyle gelişmiş yapay zeka ve çip teknolojisi kullanılan Tesla, Çin'de yeni bir suçlamayla karşı karşıya.

Çin, Tesla otomobillerindeki kameraların casusluk amaçlı kullanılabileceği gerekçesiyle, şirket otomobillerinin askeri tesislere girişini ve ordu tarafından kullanımını yasaklamıştı.

Çinli hükümet yetkililerinin, kameralardan edinilen bazı verilerin ABD'ye gönderilebileceğine dair endişe taşıdığını gösteren raporlar ortaya çıkmıştı.

ELON MUSK: ŞİRKETE KİLİT VURURUM

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk ise ,söz konusu kararın üzerinden 24 saat geçmeden katıldığı Çin Kalkınma Forumu'nda, "araçlarının casusluk için kullanılması halinde firmasına kilit vuracağını" söyledi.

Musk, firmasının teknolojik imkanlarını casusluk faaliyetlerinde kullandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, Tesla araçlarının Çin'de ya da başka herhangi bir yerde casusluk yapmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Musk, "Bir ticari firmanın casusluk faaliyetlerine katılması, o kuruluş için son derece kötü sonuçlar doğurur.

Örneğin, Tesla'nın arabaları Çin'de ya da başka bir yerde veya başka bir ülkede casusluk için kullanılıyor olsa biz bu firmayı her yerde kapatırız." dedi.