Elon Musk, TikTok belirsizliğini fırsata çevirmek istiyor

Haber Merkezi

TikTok'un ABD'de geçici olarak yasaklanması, diğer sosyal medya platformlarının video içeriklerine daha fazla ağırlık vermesine neden oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X ve Bluesky, platforma video sekmeleri ekleyerek TikTok kullanıcılarını çekmeyi hedefliyor.

X'TE YENİ VİDEO SEKMESİ

X, ABD'li kullanıcılar için alt çubukta yeni bir video sekmesi ekledi. Bu sekme, kullanıcıların kısa videolar arasında kolayca gezinmesini sağlıyor.

BLUESKY DA VİDEO TRENDİNE KATILIYOR

Bluesky da X'in ardından video sekmesini kullanıma sundu. Bu sekme, kullanıcıların video içeriklerini daha rahat bir şekilde keşfetmelerini sağlıyor.

TİKTOK'UN ETKİSİ

TikTok'un ABD'deki belirsiz geleceği, diğer sosyal medya platformlarının stratejilerini etkiliyor.

Instagram'ın CapCut benzeri bir uygulama geliştirmesi ve X ile Bluesky'nin video sekmeleri eklemesi, TikTok'un yarattığı etkiyi gösteriyor.