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Elon Musk, TikTok'un ABD'deki şirketini satın alabilir

Elon Musk, TikTok'un ABD'deki şirketini satın alabilir TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk'a satışı ihtimali Çin hükümeti tarafından değerlendiriliyor. İşte ABD'de yaşanan TikTok krizi ve Çin'in beklenmedik hamlesi hakkında tüm detaylar!