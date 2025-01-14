Elon Musk, TikTok'un ABD'deki şirketini satın alabilir

Haber Merkezi
Çin, TikTok'un ABD'deki yasağının ardından yeni bir strateji geliştirmeye başladı.
Bloomberg'in haberine göre; Çin hükümeti, TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk'a satılmasını değerlendiriyor.
Bu satışın, Çin'in yeni ABD yönetimiyle ilişkilerini geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.
TİKTOK'TAN YALANLAMA
TikTok, Bloomberg'in haberini yalanladı. Şirket sözcüsü, haberi "tamamen kurgu" olarak nitelendirdi.
Bloomberg'in haberinde, Çin hükümetinin TikTok üzerindeki etkisine de dikkat çekildi.
Çin'in, TikTok'un ABD operasyonlarının Musk'a satılması konusunda görüşmeler yaptığı belirtiliyor.
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