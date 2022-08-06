Elon Musk: Twitter, gerçek hesaplarla ilgili kanıt sunarsa anlaşma devam etmeli

Amerikalı iş insanı, sosyal medya platformuyla 'sahte hesaplar' konusundaki mücadelesine devam ediyor.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sahte hesaplar hakkında yeterli düzeyde bilgi elde edemediği gerekçesiyle Twitter'ı satın almaktan vazgeçti.

Bunun üzerine Twitter, Musk ile mahkemelik oldu.

Twitter ile Elon Musk arasındaki mücadele

Musk'ın hukuk ekibi, Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamaya zorlamaya çalışan davaya karşı harekete geçerek, Tesla CEO'sunun haksız yere anlaşmadan çıkmak istediği yönündeki iddialarını çürütmeye çalışıyor.

Çağrı yaptı: Hesapların gerçekliğini nasıl doğruladığını sunun

Konuyla ilgili açıklama yapan teknoloji milyarderi, Twitter'ın herhangi 100 hesabın gerçek olduğunu nasıl doğruladığını sunabilirse, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarında devam etmesi gerektiğini söyledi.

Musk, "Ancak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvurularının maddi olarak yanlış olduğu ortaya çıkarsa, bu olmamalı." dedi.

Twitter: Aldatmadık

SEC'in şirket tarafından "şüpheli iddiaları" araştırıp araştırmadığını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak Musk, "Güzel soru, neden araştırmıyorlar?" tweetini attı.

Twitter, Musk'ın sosyal medya şirketini satın alma anlaşmasını imzalarken "aldatıldığı" iddiasını reddediyor ve bunun "mantıksız ve gerçeğe aykırı" olduğunu savunuyor.