Elon Musk Twitter kullanmayı bıraktı

Elon Musk; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Twitter'ı geçici olarak bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde; sahibi olduğu SpaceX şirketiyle NASA astronotlarını uzaya gönderen Elon Musk, büyük bir başarıya imza atmıştı.

Şimdiye kadar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan başarılı girişimci, bir süreliğine Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı.

35 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk'ın, platformu neden bıraktığı ve ne zaman geri geleceği bilinmiyor.

GÜNDEMDEN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları; Elon Musk'ın Twitter'ı bırakmasının doğru bir karar olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise ABD'de şu sıralar gerçekleşen yoğun protestolar nedeniyle Elon Musk'ın gündemden uzaklaşmak için böyle bir karar aldığını savundu.