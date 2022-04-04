Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı oldu

Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı oldu

Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak platformun en büyük ortağı konumuna geldi. Satın alma sonrası, Twitter hisseleri uçuşa geçti.

Özellikle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla oldukça ses getiren Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, çok konuşulacak bir adım daha attı.

Geçtiğimiz günlerde Musk, "İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sorarak bir anket yapmıştı. Ankete katılanların yüzde 70'ten fazlası ''Hayır'' cevabını verdi.

Ankete oy verenlere seslenen Musk, "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatle oy verin.” ifadelerini kullanmıştı.

TWITTER'IN YÜZDE 9,2'LİK HİSSESİNİ SATIN ALDI

Yeni ortaya çıkan belgelere göre Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara satın alarak platformun en büyük ortağı oldu.





Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan Musk, 2009 yılında platforma katılmasından bu yana 80 milyondan fazla takipçi kazandı ve platformu çeşitli duyurular yapmak için kullandı.

Son zamanlarda ise Tesla CEO'su, Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkelerine uymayarak demokrasiyi baltaladığını söylemiş ve şirketin politikalarını eleştirmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luğundan istifa eden Jack Dorsey, şu anda şirketin 6. en büyük hissedarı konumunda. Dorsey, şu anda Twitter'ın yüzde 2,25 hissesine sahip.