Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almayı teklif etti

Uzay ve elektrikli araçlar alanında çalışmalar yürüten Musk, sosyal medya pazarına girmek istiyor. Musk, atmak istediği adımla ilgili açıklama yaparken, Twitter'ın hisseleri yükseldi.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Twitter'a olan ilgisi katlanarak artıyor.

Musk, geride bıraktığımız günlerde, Twitter'ın yüzde 9,2'sini yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

Twitter'ın yüzde 100'ünü almak istiyor

Milyarder girişimci şimdi de söz konusu sosyal medya platformunun tamamını satın almayı teklif etti.

Teklifi kapsamında Musk, şirketin hisselerinin yüzde 100'ünü hisse başına 54.20 dolardan satın almayı önerdi. Reuters'ın haberine göre; bu işlem için 41 milyar dolar önerildi.

İfade özgürlüğü mesajı

Musk, yaptığı açıklamada, "Twitter'ın dünya çapında ifade özgürlüğü platformu olma potansiyeline inandığım için yatırım yaptım ve ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal zorunluluk olduğuna inanıyorum." dedi.

"Hisse başına 54,20 dolar teklif ediyorum"

Açıklamasının devamında Musk, "Ancak, yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal zorunluluğa hizmet etmeyeceğini anlıyorum. Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Twitter'ın yüzde 100'ünü hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın alma teklifinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter'ın hisseleri yükseldi

Yeni bir şirketin daha sahibi olmak isteyen Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a gönderdiği mektupta, platformun "olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu ortaya çıkaracağını" ifade etti.

Öte yandan Twitter'ın hisseleri, Musk'ın San Francisco merkezli kuruluşla ilgili niyetini ortaya koymasının ardından, açılış öncesi yüzde 12 yükseldi.

Musk, Twitter'ın bir kısmına ortak olmasının ardından, şirketin yönetim kuruluna atanmıştı, ancak karardan beş gün sonra Musk'ın bu görevi reddettiği duyurulmuştu.

Twitter'daki takipçi sayısı

Elon Musk'ın, satın almak istediği Twitter'da 81.6 milyon takipçisi bulunuyor. Musk, platforma kullanıcı olarak 2009 yılında katıldı.