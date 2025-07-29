Elon Musk, Vine platformunu yapay zeka ile geri getirecek

X'in (eski adıyla Twitter) CEO'su Elon Musk, sosyal medya dünyasında büyük bir heyecan yaratan bir duyuru yaptı.

Musk, TikTok'un yükselişiyle popülerliğini yitirerek kapanan efsanevi kısa video platformu Vine'ı geri getirme planlarını açıkladı.

YILLARDIR BEKLENEN GERİ DÖNÜŞ

Musk'ın bu hamlesi, 2022'de Twitter'ı devraldığından beri defalarca dile getirdiği bir istekti. 6 saniyelik döngüsel videolarıyla bir nesle damgasını vuran Vine, yeni versiyonunda "yapay zeka" formunda yeniden hayat bulacak.

YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU NELER GETİREBİLİR

Musk, entegrasyonun detaylarını henüz paylaşmasa da, mevcut yapay zeka video araçlarının kısa klipler üretmedeki başarısı, Vine'ın 6 saniyelik formatını yapay zeka destekli yaratıcılık için ideal bir platform haline getiriyor.

Bu hamlenin, sevilen uygulamanın orijinal ruhunu yeniden yakalayıp yakalayamayacağı ise merak konusu.