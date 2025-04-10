Elon Musk, WhatsApp'a rakip oluyor: Karşınızda XChat

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Dünyanın en popüler mikroblog platformlarından biri olan X, kullanıcılarına sunduğu hizmet yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

Şirket, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a rakip olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

XChat olarak adlandırılan bu yeni mesajlaşma hizmeti, şimdilik sadece Android platformunda görülmüş olsa da X'in gelecekteki stratejileri hakkında önemli ipuçları veriyor.

XCHAT'İN İLK GÖRÜNÜMÜ

Edinilen bilgilere göre XChat, ilk etapta bağımsız bir uygulama olarak hizmet vermeyecek. Android işletim sistemine sahip telefonlarda X hesabını açan kullanıcılar, uygulamanın sol tarafındaki menü aracılığıyla bu hizmete erişebilecekler.

Bu entegrasyon, X'in mevcut kullanıcı tabanını kullanarak yeni bir mesajlaşma ekosistemi oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Ancak XChat'e ilişkin bilgiler şu an için oldukça sınırlı. Bu hizmetin tüm kullanıcılara mı açık olacağı, yoksa sadece Premium aboneler tarafından mı kullanılabileceği, iOS ekosistemindeki durumun ne olacağı ve XChat'in ilerleyen dönemlerde ayrı bir uygulama haline gelip gelmeyeceği gibi önemli sorular henüz yanıt bulmuş değil.

WHATSAPP'A YENİ BİR RAKİP

XChat'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, anlık mesajlaşma uygulamaları pazarında önemli bir rekabetin yaşanması bekleniyor.

WhatsApp'ın uzun yıllardır liderliğini sürdürdüğü bu alanda, X'in güçlü kullanıcı tabanı ve Musk'ın yenilikçi yaklaşımı, dengeleri değiştirebilir.