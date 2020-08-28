Elon Musk'ın eski çalışanları kaos ortamını deşifre etti

Elon Musk'ın Neuralink projesinde görevli eski çalışanlar, bilim ve mühendislik ekipleri arasında liderlik kavgalarının yaşandığını ve Musk’ın genelde mühendislerin tarafını tuttuğunu açıkladı.

Beyin-makine arayüzleri geliştiren bir şirket olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ilk defa hangi teknolojiler üzerinde çalıştıklarını geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, 28 Ağustos Cuma geçesi çalışan bir Neuralink cihazı gösterecek.

ÜRETİM SÜRECİNDEKİ KAOS DEŞİFRE OLDU

Uzaktan bakınca Neuralink projesinde her şeyin tam takır işlediği görünse de aslında durum hiç de öyle değil.

STAT adlı haber sitesinin aktardığı habere göre, şirketin eski çalışanları üretim sürecinin geri planında ciddi bir kaos yaşandığını ifade etti.

MUSK MÜHENDİSLERİN TARAFINDA YER ALDI

Öte yandan içeride yaşanan karmaşa mühendislerle nörobilimciler arasında sorunlara yol açtı. Taraflar işe koyulurken liderlik ve izlenecek stratejilere dair tartışmalar yaşadı. Eski çalışanlara göre Musk, bu tür anlaşmazlıklarda genellikle mühendislerin tarafını tuttu.

Şirketin başına dert olan kargaşa nedeniyle, kuruluş aşamasında yer almış 9 bilim insanından sadece iki kişinin geride kaldığı iddia edilirken,STAT'ın haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu inceleme, Neuralink'te bir zamanlar çalışmış ve halka açık olarak tartışmalarına izin verilmediği ya da intikam alınmasından kaygı duydukları için isimlerini paylaşmayan 5 kişinin yanı sıra, beyin-makine arayüzü için çalışan bağımsız 4 uzman ve rakiplerle yapılan röportajlara dayanmaktadır."

ARAŞTIRMACILAR ZORLANDI

Elon Musk'ın sözünü verdiği aşamalar için zamanla yarışa giren bilim insanları, aylar içinde bitmesi gereken işleri sadece birkaç hafta içinde bitirmeye zorlandı.

Eski çalışanların anlattıklarına göre; 2017 yılında bir ekip canlı koyunların ameliyat sürecinde beyne 10 bin elektrot yerleştirdi, ancak deney başarısız oldu.

Bilimsel makaleler, firmanın bu teknolojiyi fareler ve maymunlar üzerinde test ettiğini, henüz insanlı deneylerde kullanmadığını ya da bu aşamaya yakın olduğunu işaret etti.

ÇİN VE RUSYA'DA TEST EDİLECEK

Firmanın eski çalışanları da Neuralink'in insanlı çalışmaları gerçekleştirmek için Çin ya da Rusya'yı tercih ettiğini, ABD'nin mevzuat sürecinden geçmenin çok daha zor olduğunu söyledi.

Elon Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı, çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk, geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.