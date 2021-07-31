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    Elon Musk'ın Neuralink projesi 205 milyon dolar yatırım aldı

    İnsan beynini bilgisayara bağlayan teknolojiler üzerinde çalışan Neuralink, 205 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 12:00
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    Elon Musk'ın Neuralink projesi 205 milyon dolar yatırım aldı

    İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, geçtiğimiz yıl hayvanlar üzerinde denenmişti.

    İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya ve geliştirmeye ve sonunda, insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

    205 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

    Elon Musk'ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, 205 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

    Neuralink projesine; Google Ventures, Peter Thiel's Founders Fund ve OpenAI CEO'su Sam Altman yatırım yaptı.

    2016 yılında kurulan şirket, bugüne kadar 363 milyon dolar yatırım toplamayı başardı.

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    neuralink

    Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.

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