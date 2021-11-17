Elon Musk'ın sahip olduğu son ev de satıldı

Elon Musk'ın sahip olduğu son ev de satıldı

Elon Musk'ın, ABD'nin San Francisco şehrinde bir ay önce satışa çıkardığı son ev, 32 milyon dolara alıcı buldu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu söylemişti.

Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evini de sattı.

MUSK'A KİMSE ULAŞAMAYINCA SATIŞ GECİKTİ

Ünlü milyarder, ilk olarak temmuzda evin satışı için ilan vermişti. Ancak aylardır evi kimse satın alamadı. Çünkü Elon Musk, alıcıların doğrudan kendisi ile iletişime geçmesini istemişti. Ancak aylardır kimse Musk'a ulaşamadığı için evin satışı bir türlü gerçekleşmedi.

Musk, 10 yatak odalı körfez manzaralı evi 2017'de 23,3 milyon dolara satın almıştı. 2020 baharında 35 milyon dolardan piyasaya çıkan evin şu anki değeri ise yaklaşık 32 milyon dolar.

Listeleme acentesi Brent Gullixson, 32 milyon dolardan satışa çıkan evin tam olarak hangi fiyattan satıldığını açıklamadı.

Son evin de satılmasıyle Elon Musk, şimdiye kadar toplamda 100 milyon dolarlık gayrimenkul varlıklarını satmış oldu.