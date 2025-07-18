Elon Musk'ın sohbet botu Grok, App Store kurallarını ihlal ediyor

Elon Musk'ın yapay zeka (YZ) sohbet robotu Grok, Apple'ın katı App Store kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir tartışma başlattı.

Sorun, uygulamanın 12 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olarak derecelendirilmesine rağmen, cinsel içerikli konuşmalara yönelebilen yeni yapay zeka karakterleri sunmasından kaynaklanıyor.

TARTIŞMA YARATAN YAPAY ZEKA KARAKTERLERİ

Bu hafta yayınlanan iki yeni YZ karakterinden biri olan "Kötü Rudy" kullanıcılara hakaret ederken, "Ani" adlı gotik anime kızı karakteri ise yapışkan bir kız arkadaş gibi davranıyor.

Test kullanıcıları, Ani ile yapılan sohbetlerin bir süre sonra cinsel içerikli konuşmalara yöneldiğini ve bunun Apple'ın içerik kurallarını açıkça ihlal ettiğini fark etti.

APPLE'IN UYGULAMAYI KALDIRMASI AN MESELESİ

Grok şu anda herhangi bir uyarı olmadan App Store'da mevcut olsa da uzmanlar Apple'ın harekete geçmesinin an meselesi olduğuna inanıyor.

Teknoloji devi daha önce de benzer içerik kuralı ihlalleri nedeniyle Tumblr gibi uygulamaları kaldırmış ve Reddit'e sert tepki göstermişti.