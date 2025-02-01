Elon Musk'ın X Money ödeme uygulaması yıl sonunda yayınlanacak

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, finansal hizmetler alanına yeni bir adım atıyor.

X Money adlı bir ödeme uygulaması geliştiren X, bu yıl sonunda uygulamayı kullanıma sunmayı hedefliyor.

X'in CEO'su Linda Yaccarino, Visa ile ortaklaşa geliştirilen X Money'in bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

X MONEY ÖZELLİKLERİ

Yeni platform, Venmo'ya benzer şekilde banka kartları kullanılarak kişiler arası para transferi yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, doğrudan banka hesaplarına para gönderebilecek veya alabilecek.

Elon Musk ve Linda Yaccarino, X'i "her şey uygulaması" haline getirmek istediklerini daha önce dile getirmişti. X Money, bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım olacak.

X Money'in nasıl çalışacağı ve X'in bu hizmetten nasıl gelir elde edeceği henüz açıklanmadı. Uygulamanın ilk etapta sadece ABD'de kullanıma sunulacağı biliniyor.

X Money, Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet ve Venmo gibi rakiplerle rekabet edebilmek için farklı özellikler sunması gerekecek.

Elon Musk'ın siyasete olan ilgisinin X Money'in başarısını nasıl etkileyeceği de merak konusu.