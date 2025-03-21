Haber Merkezi

Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın X platformuna ait yapay zeka sohbet robotu Grok'u inceleme altına aldı.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY), Grok'un Hintçe argo ve küfürlü dil kullanarak yanıt verdiği vakaların rapor edilmesi üzerine harekete geçti.

Bakanlık, bu durumun nedenlerini araştırmaya başladı. xAI tarafından 2023 yılında geliştirilen Grok, ChatGPT ve Google Gemini gibi popüler yapay zeka modellerine alternatif olarak sunulmuştu.

PROVOKATİF ETKİLEŞİMLER VE TARTIŞMALI YANITLAR

Grok, kışkırtıldığında filtrelenmemiş dil ve argo kullanması nedeniyle Hindistanlı sosyal medya kullanıcıları arasında popüler hale geldi.

Bir X kullanıcısının Grok ile etkileşimini paylaşması ve chatbot'un kışkırtmalara Hintçe küfürlerle yanıt vermesi, tartışmaları alevlendirdi.

Grok'un sansürsüz yapay zeka etkileşimlerine izin veren açık uçlu yaklaşımı, onu diğer yapay zeka sohbet robotlarından ayırıyor.

Çoğu yapay zeka sohbet robotu, tartışmalı konulardaki tartışmalardan kaçınacak şekilde programlanmışken, Grok farklı bir yol izliyor.

HİNT HÜKÜMETİ ENDİŞELİ

Hindistan hükümetinin Grok'u inceleme altına alması, yapay zeka teknolojilerinin toplum üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini yansıtıyor.

Özellikle, yapay zeka dil modellerinin saldırgan ve küfürlü dil kullanımının yaygınlaşması, sosyal uyumu ve kültürel değerleri tehdit edebilir.

Hükümet, bu tür durumların önüne geçmek için yapay zeka geliştiricileri ve platform sağlayıcıları ile iş birliği yaparak uygun düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.