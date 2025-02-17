Elon Musk'ın yapay zekası Grok yeni sürüme güncelleniyor

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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka programının yeni sürümü Grok 3 için geri sayım başladı.

Musk, yaptığı açıklamada Grok 3'ün "dünyadaki en zeki yapay zeka" olduğunu iddia etti.

GROK 3 NE ZAMAN ÇIKACAK

Musk, Grok 3'ün salı günü gerçekleşecek canlı bir demo etkinliğiyle birlikte yayınlanacağını duyurdu.

GROK 3'TEN BEKLENTİLER

Grok 3'ün, önceki sürümlerine göre önemli geliştirmeler içermesi bekleniyor. Musk'ın iddiasına göre, Grok 3 dünyanın en zeki yapay zeka programı olacak.

Ayrıca, Grok 2'ye kıyasla üç kat daha hızlı ve daha doğru sonuçlar vereceği belirtiliyor.

Grok 2, ağustos ayında yayınlanmıştı. xAI ekibi, o zamandan beri yapay zeka modellerini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Grok 3, ChatGPT, Gemini ve Bard gibi diğer yapay zeka programlarıyla rekabet edecek. Musk'ın iddialı açıklamaları, Grok 3'ün yapay zeka alanında önemli bir oyuncu olacağı beklentilerini artırıyor.