Elon Musk'tan Kongre'ye elektrikli araç çağrısı

Amerikalı milyarder, ek vergi teşvikinin bütçe açığını derinleştireceği konusunda uyardı. Zenginlerden vergi alınması konusuna değinen Musk, Neuralink projesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu.

Musk, Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, elektrikli araçlara ve altyapıya ilişkin yapılması planlanan hükümet yardımları hakkında konuştu.

BÜTÇE AÇIĞI UYARISI

Kongre'nin Biden yönetiminin elektrikli araçlar için sübvansiyonları artırma tasarısını onaylamaması gerektiğini belirten Musk, aksi halde bütçe açığının artacağı uyarısında bulundu.

Milyarder girişimci, sendika destekli elektrikli araçlara 4 bin 500 dolarlık ek bir vergi teşviki verilmesi önerisine yönelik plan ve Demokratlar hakkındaki eleştirilerini artırmış durumda. Bu arada Tesla ve yabancı otomobil üreticilerinin ABD fabrikalarında sendikaları bulunmuyor.

"TASARININ GEÇMEMESİ DAHA İYİ OLABİLİR"

Musk, "Dürüst olmak gerekirse, tasarının geçmemesi daha iyi olabilir. Kelimenin tam anlamıyla tüm sübvansiyonlardan kurtulun diyorum. O kadar çok para harcadık ki federal bütçe açığı çıldırmış durumda." dedi.

VERGİ KONUSU

Amerikalı iş insanı, ayrıca Demokratların milyarderlerden vergi alınması önerisine karşı olduğunu da yineledi. "Büyük beceri sergileyen insanlardan sermaye tahsisi işini almak mantıklı değil." diye konuştu.

NEURALINK'TE GELECEK YIL BEKLENTİSİ

Musk, ayrıca beyin çipi girişimi olan Neuralink'in gelecek yıl insan denemelerine başlamayı umduğunu söyledi. "Neuralink ile omurilik yaralanması olan birine tüm vücut işlevselliğini geri kazandırma şansımız olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.