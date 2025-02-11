Elon Musk'tan OpenAI'ye 97,4 milyar dolarlık teklif

AA & Ensonhaber

Wall Street Journal'ın ABD'li milyarder Elon Musk'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde Musk liderliğindeki yatırımcıların şirketi satın almak için yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

Musk'ın OpenAI'ın bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını söylediği iddia edildi.

CEO'DAN İDDİALARA YANIT

Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" ifadelerini kullandı.