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    Elon Musk'tan 'Twitter'ı alamazsam hile var demektir' iması

    Milyarder girişimcinin, sosyal medya platformunu alma isteği devam ediyor. Musk, "Oyun adil olursa, Elon Twitter'ı satın alacak" paylaşımına destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 17:28
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    Elon Musk'tan 'Twitter'ı alamazsam hile var demektir' iması

    Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter'ı satın almak için kolları sıvadı.

    Musk'ın 43 milyar dolar değerindeki satın alma teklifi, teknoloji dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

    Elon Musk'ın Twitter teklifi

    Bu gelişme karşısında ise Twitter, Musk'ın satın alma işlemini engellemek için sınırlı süreli hissedar hakları planıyla ilgili önlemi devreye aldı.

    Şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasının satın alınması durumunda plan devreye girecek.

    "Oyun adil olursa..."

    50 yaşındaki Elon Musk, podcast platformu girişimcisi David Sacks'ın "Musk'ın Twitter'ı satın alamamasının hileden kaynaklanacağı" yönündeki mesajına destek verdi.

    Sacks, "Oyun adil olursa, Elon Twitter'ı satın alacak. Oyun hileliyse, alamamasının bir nedeni olacaktır. Yolsuzluğun ne kadar derine indiğini öğrenmek üzereyiz." diye yazdı.

    Elon Musk tan Twitter ı alamazsam hile var demektir iması #1

    Paylaşıma yanıt verdi

    Musk, bu paylaşımın altına "Gerçekten de öyle" şeklinde karşılık verdi. AA'nın haberine göre; Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı, ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

    Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

    Elon Musk tan Twitter ı alamazsam hile var demektir iması #2


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