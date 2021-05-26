En fazla batarya tüketen 20 mobil uygulama

Yeni yapılan araştırmaya göre, akıllı telefonların bataryasını en fazla tüketen mobil uygulamalar belli oldu.

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Ancak adeta şarj sömüren uygulamalar nedeniyle yine de uzun şarj süreleri elde edilemiyor.

Bulut depolama hizmeti PCloud, mobil uygulamaları inceleyerek en fazla şarj tüketenleri ortaya çıkardı.

EN ÇOK ŞARJ TÜKETEN UYGULAMALAR

Yapılan araştırmaya göre en çok şarj tüketen iki uygulama, giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit ve Amerikan cep telefonu operatörü Verizon'a ait.

Kameraya, konuma, mikrofona ve Wi-Fi ağına erişim isteyen bu uygulamalar, Türkiye'de pek kullanılmadığından endişe etmenize gerek yok.

En çok şarj tüketen uygulamalar listesinin üçüncü ve dördüncü sırasında ise Uber ve Skype yer alıyor.

Uygulamaların arka planda çalışması, çok fazla şarj tüketimine neden oluyor. Bu nedenle altı sosyal medya uygulaması da listede ilk 20 içerisinde yer alıyor.

Beşinci sırada Facebook, sekizinci sırada Instagram, 11'de Snapchat, 12'de WhatsApp, 14'te YouTube ve 20'de LinkedIn var. Listenin tamamı ise şu şekilde: