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    En hızlı 5G bağlantısına sahip şehirler belli oldu

    OpenSignal araştırmasına göre, en hızlı 5G bağlantı hızına sahip şehirler ortaya çıktı. İşte indirme ve yükleme hızlarına göre zirvedeki şehirler...
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:58
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    En hızlı 5G bağlantısına sahip şehirler belli oldu

    Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.

    Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

    Küresel olarak 5G indirme ve 5G yükleme hızlarını kıyaslayan OpenSignal, özellikle indirme hızında açık ara önde olan şehirleri gözler önüne serdi.

    GÜNEY KORE LİDER

    Yapılan listeye göre dünyanın en iyi 5G bağlantısına sahip bölgesi, Güney Kore'nin Jeonju şehri oldu. Şehirdeki indirme hızı 415,6 Mbps olurken, yüklemede ise 21,3 Mbps değeri görüldü.

    İkinci sırada ise yine bir Asya ülkesi olan Tayvan bizleri karşılıyor. İndirme hızı 360.1 Mbps olan Hsinchu şehrinde, yükleme hızı 41 Mbps olarak kayıtlara geçti.

    Üçüncü sırada ise 317.3 Mbps indirme hızı ve 27 Mbps yükleme hızına sahip Suudi Arabistan'daki Riyad şehri var.

    En hızlı 5G bağlantısına sahip şehirler belli oldu #1

    EN HIZLI 5G'YE SAHİP 10 ŞEHİR

    Araştırmaya göre, en hızlı 5G indirme hızına sahip 10 şehir şu şekilde:

    • Güney Kore - Jeonju - 415.6 Mbps
    • Tayvan - Hsinchu - 360.1 Mbps
    • Suudi Arabistan - Riyad - 317.3 Mpbs
    • Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai - 285,4 Mbps
    • Japonya - Tokyo - 277.5 Mbps
    • Avustralya - Melbourne - 257.6 Mpbs
    • İsviçre - Zürih - 245.1 Mbps
    • İrlanda - Dublin - 194 Mbps
    • İspanya - Barcelona - 188.8 Mbps
    • Kanada - Calgary - 184.1 Mbps

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