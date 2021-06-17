Eski Amazon yetkilisi Niekerk: Jeff Bezos, çalışanlarına insan gibi davranmıyor

Bezos'un şirketinin iç yüzünü aktaran Niekerk, çalışanların "tembel" olarak görüldüğünü söyledi.

Washington merkezli, e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un eski başkan yardımcısı David Niekerk, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Niekerk, Bezos'un "insanların doğaları gereği tembel olduğunu" düşündüğünü söyledi.

"MAKİNELER GİBİ DAVRANIYOR"

Amazon'un kurucusunu işaret eden Niekerk, "Söylediği şey, insan olarak doğamızın, istediğimizi veya ihtiyacımız olanı elde etmek için mümkün olduğunca az enerji harcamak olduğudur." ifadesini kullandığını aktardı.

Şirketin eski yetkilisi, bu inancın tüm işletmeye yerleştirildiğini dile getirdi. Personele karşı tutumun, birçok çalışanın Amazon'un onlara "insanlardan çok makineler gibi davrandığını" düşünmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

"BİZLER İNSANIZ"

New York Times'ın aktardığına göre, Amazon'da depo çalışanlarının ürünleri ne kadar hızlı paketlediklerinden ne kadar durakladıklarına kadar vardiyalarının her dakikası takip ediliyor.

Çalışanlara yönelik takip sistemi kapsamında, bilgisayarların verimsizlik durumunda çalışanı suçlu bulduğu kaydedildi.

Bir Amazon çalışanının, "Bizler insanız, günlük/haftalık hedeflere ve oranlarına ulaşmak için kullanılan araçlar değiliz." ifadesine yer verildi.

İLK 3 YIL ZAM YOK

Kısa vadeli istihdam modeli uygulanarak, çalışanlara ilerleme için fırsat sağlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Amazon çalışanlarının ilk 3 yıl maaş zammı alamadığı, bu süreden sonra da ücret artışı konusunda garanti verilmediği belirtiliyor.

Niekerk'in tanımladığı uygulamaların şirketin en tartışmalı yöntemlerinden bazıları olduğu, çalışanları tek bir günlük düşük verimlilik nedeniyle işten çıkarmak ve onları sınırlı mola süresi ve yüksek verimlilik hedefleriyle sürekli olarak görevde tutmak gibi seçeneklere başvurulduğu ifade edildi.