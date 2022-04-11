Eski CIA görevlisi: UFO’lar yüzlerce askeri yaraladı

Eski CIA görevlilerinden biri, yüzlerce ABD askerinin UFO’larla karşılaştıktan sonra beyin sarsıntısı yaşadığını söyledi.

Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

Bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ve belgelerin gizli olduğunu savunan Pentagon, ilk başlarda bilgi vermese de ardından tüm görüntüleri halka açmıştı.

Eski CIA görevlisinden UFO açıklaması

1960'lardan itibaren uzun süre CIA'de görev yapan adli beyin tarama uzmanı Christopher Green, UFO'larla karşılaştıktan sonra yaralanan ya da ölen yüzlerce kişi gördüğünü anlattı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak nedeni bilinmeyen ölüm ve yaralanma vakalarıyla ilgili uzmanlık yapan Green, “UFO'larla yakın temas eden hastalarda çoklu skleroz, beyinde hasar ve hatta yanık gibi durumlar görüldüğünü” kaydetti.

2010'da UFO takibi için gizli olarak başlatılan 22 milyon dolarlık savunma programında da görev alan Green, bazı yaralanmaların güçlü mikrodalga etkisinden kaynaklandığını, yaralanan askerlerin radyo dalgaları ve elektromanyetik frekanslara maruz kaldığını düşündüğünü belirtti.