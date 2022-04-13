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- Eski Twitter hissedarları, Elon Musk'ı mahkemeye verdi
Eski Twitter hissedarları, Elon Musk'ı mahkemeye verdi
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 12:45
- Güncelleme : 13.04.2022 - 12:58
Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara satın alarak platformun en büyük ortağı olmuştu.
Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçmişti.
Eski hissedarlardan Elon Musk'a dava
Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçladı.
Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına neden olduğunu söylüyor.
ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.
Tesla CEO'sunun ise bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmayarak yasaları ihlal ettiği söyleniyor.