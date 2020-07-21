Evrenin en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı

Evrenin 11 milyar yıllık dönemde nasıl genişlediğini ve değiştiğini gösteren yeni 3 boyutlu haritası oluşturuldu.

Evrenin nasıl oluştuğunu ve nasıl genişlediğini yıllardır araştıran bilim insanları, bu kapsamda yeni bir harita çıkardı.

Bilim insanlarının çıkardığı harita, evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası olarak kayıtlara geçti.

23 akademik makalede yayımlanan bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu harita, evrenin yaklaşık 6 milyar yıl önce çok daha hızlı hareket etmeye başladığını ortaya koydu.

Genişletilmiş Baryon Salınım Spektroskopik Araştırması, bir başka deyişle "eBOSS" adı verilen ortak çalışmada, evrenin daha önceki haritalarının önüne geçmek için yıldıza benzer gök cisimleri ve sönük galaksiler kullanıldı.

2 MİLYONDAN FAZLA GALAKSİ AKTARILDI

Harita evrenin zaman içinde nasıl genişlediğine ilişkin yeni anlayışlar ortaya koyarken, 2 milyondan fazla galaksinin ayrıntılı ölçümlerini de sunuyor.

Projede yer alan Ohio Üniversitesi Kozmoloji ve Astroparçacık Fiziği Merkezi'nde görevli gök bilimci Ashley Ross, "Öğrenmek istediğimiz şeylerden biri, evrenin ivme kazanmasına yol açan gizemli şey olan karanlık enerjinin zaman içindeki gelişimi." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yaşında olduğunu hesaplamıştı.