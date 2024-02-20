Evrenin en parlak cismi olduğu düşünülen bir kuasar keşfedildi Gök bilimciler, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasarın varlığını keşfetti. Keşfedilen kuasar, evrendeki en parlak cisim olarak bilinen Güneş'in ışımasını bile geride bırakıyor.

AA

Avustralya ve Şili'den bilim insanlarının bir araya gelerek yaptığı önemli bir keşif, bilim dünyasına damgasını vurdu.

"J0529-4351" adını verdikleri gök cismi, olağanüstü parlaklık ve kütleye sahip bir kuasar olarak tanımlandı.

Evrendeki en parlak cisim olabilir

Keşif, Atacama Çölü'ndeki teleskoplarla gerçekleştirilen gözlemlerle ortaya çıktı.

Gök bilimciler, yaptıkları incelemeler sonucunda bu kuasarın Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olduğunu belirlediler, böylece evrende bilinen en parlak cisim olma potansiyeline sahip olduğunu öne sürdüler.

Kütlesi ve parlaklığı Güneş'ten katbekat fazla

Ayrıca, kuasarın Dünya'dan yaklaşık 12 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğunu belirlediler. Merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin ise Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğu tahmin ediliyor.

Bu çarpıcı bulgular, araştırmanın ayrıntılarının Nature Astronomy dergisinde yayımlanmasıyla bilim dünyasına duyuruldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)