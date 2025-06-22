F-16 EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) geliştirdiği F-16 Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F-16 EDPOD'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini belirtti.

"SİSTEM, YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ"

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı.



F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.