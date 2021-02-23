Facebook, Avustralya'da kullanıcıların haber paylaşma yasağını kaldırıyor

Avustralya, ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurma kararı almıştı. Facebook ise geri adım atarak engeli kaldırdı.

Avustralya, Nisan 2020'de teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Facebook ise, 17 Şubat'ta teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalıların platformdaki haber paylaşımını engellemişti.

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

Facebook'un bu kararının ardından harekete geçen Avustralya hükümeti, ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği için sosyal paylaşım platformu Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurdu. Bu kararın ardından Facebook, geri adım atmak zorunda kaldı.

Maliye Bakanı Josh Frydenberg ve İletişim Bakanı Paul Fletcher, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin yasal düzenlemede değişiklik yapılması konusunda, Facebook ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

FACEBOOK ANLAŞMADAN MEMNUN

Bu anlaşma ile birlikte Facebook, ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarına getirdiği engeli kaldıracak.

Facebook ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı değişiklikleri yapmayı kabul etmesi ve endişelerin giderileceğini garanti etmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Canberra Üniversitesi'nin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.