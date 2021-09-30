Facebook, en uzun deniz altı internet kablosuna sahip olacak

Facebook, en uzun deniz altı internet kablosuna sahip olacak

Facebook, deniz altına döşenen en uzun internet kablosu rekorunu kırmayı hedefliyor. Şirketin toplam kablo uzunluğu 45 bin kilometreyi bulacak.

Daha önce farklı bölgelere internet erişimi sağlamak için bazı deniz altı kablo projelerini hayata geçiren Facebook, yeni bir rekora imza atmak üzere.

Facebook'un 2020'de duyurduğu deniz altı internet kablosu projesi "2Africa", şu anda Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'daki 23 ülkeyi birbirine bağlıyor ve okyanus tabanında 37 bin km mesafe katediyor.

45 BİN KM İLE YENİ REKOR

Kabloyu Hindistan ve Pakistan'a kadar uzatacak olan Facebook, toplam uzunluğu 45 bin kilometreye kadar çıkaracak. Bu da deniz altına döşenen en uzun internet kablosu rekoru demek.

Bir dizi küresel telekom şirketiyle ortaklaşa geliştirilen 2Africa projesi sayesinde Facebook, insanları internete daha hızlı taşımayı ve ulaşılamayan yerlere hizmet vermeyi hedefliyor.

Şu anda Afrikalıların yalnızca dörtte biri internete erişim imkanına sahip. Yeni deniz altı ağı ise ihtiyaç duyulan kapasiteyi, yedekliliği ve güvenilirliği sağlayacak.

3 MİLYAR İNSAN FAYDALANACAK

Orijinal haliyle kablo, 1.2 milyar kişiye hizmet verecek şekilde ayarlandı, ancak uzunluğun 45 bin kilometreye çıkmasıyla bu kapasitenin 3 milyar kişiye kadar çıkacağı belirtiliyor.



