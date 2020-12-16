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- Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı
Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı
- AA
- 16.12.2020 - 09:38
ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, ülkelerle bağlantılı olan ve provakasyon amaçlı açılan sahte hesapları tespit edip platformdan kaldırdığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, Facebook'ta Afrika’nın yerlisi gibi davranarak sahte hesaplar açan gruplar tarafından aldatıcı taktikler kullanılarak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili ve Çad gibi ülkelerin hedef alındığı belirtildi.
SEÇİMLER HEDEF ALINDI
Söz konusu sahte hesaplarda, Fransa’nın bölgedeki politikalarını içeren Fransızca ve Arapça paylaşımlarda bulunulduğu, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık’ta yapılacak genel seçimlere Rusya’nın müdahil olduğu yönünde iddiaların dile getirildiği kaydedildi.
FRANSA ORDUSUYLA BAĞLANTILI
Açıklamada, sahte hesapların Fransa ordusu tarafından bizzat yönetilip yönetilmediği konusunda net bilgi verilmezken, yalnızca trol operasyonlarının Fransa ordusuyla "bağlantılı kişiler" tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
FACEBOOK'TAN BİR İLK
İlk defa bir Batı ülkesi ordusu ile bağlantılı sahte hesapların faaliyetlerini kamuya duyuran Facebook, Rusya tarafından da Afrika'da aynı şekilde yanlış bilgilendirici kampanyalar yürütüldüğünü, hatta söz konusu hesapların zaman zaman birbiriyle etkileşim içine girdiğini bildirdi.
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