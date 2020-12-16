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    Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı

    Facebook, Fransız ve Rusya ile bağlantılı grupları, "Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir çevrimiçi etki operasyonu yürütmekle" suçladı ve tüm hesapları kaldırdı.
    • AA
    • 16.12.2020 - 09:38
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    Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı

    ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, ülkelerle bağlantılı olan ve provakasyon amaçlı açılan sahte hesapları tespit edip platformdan kaldırdığını açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, Facebook'ta Afrika’nın yerlisi gibi davranarak sahte hesaplar açan gruplar tarafından aldatıcı taktikler kullanılarak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Burkina Faso, Cezayir, Fildişi Sahili ve Çad gibi ülkelerin hedef alındığı belirtildi.

    SEÇİMLER HEDEF ALINDI

    Söz konusu sahte hesaplarda, Fransa’nın bölgedeki politikalarını içeren Fransızca ve Arapça paylaşımlarda bulunulduğu, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 27 Aralık’ta yapılacak genel seçimlere Rusya’nın müdahil olduğu yönünde iddiaların dile getirildiği kaydedildi.

    FACEBOOK

    FRANSA ORDUSUYLA BAĞLANTILI

    Açıklamada, sahte hesapların Fransa ordusu tarafından bizzat yönetilip yönetilmediği konusunda net bilgi verilmezken, yalnızca trol operasyonlarının Fransa ordusuyla "bağlantılı kişiler" tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

    FACEBOOK'TAN BİR İLK

    İlk defa bir Batı ülkesi ordusu ile bağlantılı sahte hesapların faaliyetlerini kamuya duyuran Facebook, Rusya tarafından da Afrika'da aynı şekilde yanlış bilgilendirici kampanyalar yürütüldüğünü, hatta söz konusu hesapların zaman zaman birbiriyle etkileşim içine girdiğini bildirdi.

    Instagram: @eshteknoloji

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