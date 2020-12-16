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Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı

Facebook, Fransa ordusuyla bağlantılı sahte hesapları kapattı

Facebook, Fransız ve Rusya ile bağlantılı grupları, "Afrika'nın bazı bölgelerini hedef alan gizli bir çevrimiçi etki operasyonu yürütmekle" suçladı ve tüm hesapları kaldırdı.