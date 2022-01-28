Facebook, kripto para projesini sonlandırdı

Facebook, yoğun baskıların ardından kripto para projesi Diem'i iptal etmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yıl, kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, eleştirilerin de odağı haline gelmişti.

ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Ardından Facebook, tepkileri hafifletmek için kripto para ismini Diem olarak değiştirmişti.

PROJE SONLANDI

İsmini Meta olarak değiştirmesinin ardından özellikle kripto para alanında daha aktif olması beklenen Facebook, tam aksine bir hamle yaptı ve Diem isimli kripto para projesini sonlandırdı.

Gelen bilgilere göre Diem Birliği, elindeki mevcut varlıkları satarak yatırımcı üyelere bir sermaye iadesi yapma peşinde. Satış için bankalarla görüşen birlik, ayrıca projeyi geliştiren deneyimli mühendislere de yeni bir çatı arıyor.

Özellikle ABD’li düzenleyiciler, bu projeye baskı uygulamaya başlamıştı. Üstelik Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Diem ile ilgili senato önünde ifade vermek durumunda kaldı.

Diem ile ilgili düzenleyici endişelerinin başında, kripto paraların evrensel finans sistemi üzerindeki kontrolü sallantıya sokacağı, suç işlemek için elverişli bir ortam oluşturacağı ve kullanıcı gizliliğine hasar vereceği fikri yer alıyor.

Projeye başlangıçta Visa, Mastercard ve PayPal gibi ödeme devleri de katılmıştı. Ancak gelen baskılar, bu şirketlerin Diem'den çekilmesine neden oldu.