Facebook liderleri endişeli: Platformu kontrol edemiyoruz

Facebook liderleri, hizmetlerinin kontrol edilemeyecek kadar büyüdüğünden endişe duyuyor.

Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, ilk başta yalnızca Harvard öğrencilerine özel olsa da daha sonra milyarlara ulaştı.

Günümüzde en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook, şimdilerde farklı bir sorunla uğraşmak zorunda.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Facebook, devasa boyutunun çeşitli etkileri nedeniyle bir süredir eleştirilere maruz kalıyor. "Yüz milyonlarca kullanıcıdan gelen verilerin kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde kampanya kapsamında kullanılması, 6 Ocak’taki saldırılarla ilgili harekete geçmemesi ve son olarak çocuk ve genç kullanıcılarının ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilemek" bu eleştirilerden yalnızca birkaçı.

Facebook liderleri, eylül ayı başlarında yaptıkları bir toplantıda Facebook’un çok büyüyüp büyümediğine odaklandı.





LİDERLER ENDİŞE DUYUYOR: KONTROL EDEMİYORUZ

Gerçekleşen toplantıda, bazı liderler hizmetlerinin kontrol edilemeyecek kadar büyüdüğünden endişe duyduklarını dile getirdi.

Bazı milletvekilleri; şirketi Instagram, WhatsApp ve Oculus VR donanım bölümü gibi hizmetleri devre dışı bırakmaya zorlayabilecek düzenleme çağrısında bile bulundu.

Facebook, tek başına yaklaşık 3 milyar kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olmaya devam ediyor. Ancak platformun günümüzde aşırı büyümesi, birçok gizlilik endişesini de beraberinde getiriyor.

Bunun farkında olan Facebook liderleri, bakalım birçok ülkeden gelen tepkilere nasıl bir karşılık verecek?