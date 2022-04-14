Facebook, sanal evreninde yüzde 50 komisyon alıyor

Facebook'un, geliştirdiği sanal evrende yüzde 50'ye varan komisyonlar istediği ortaya çıktı.

Facebook, insanların ortak sanal alanlarda varolabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse adlı sanal dünyanın oluşumuna büyük yatırımlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un çatı şirketi Meta, geliştirdiği sanal evren Horizon Worlds'de para kazanmanın yollarını açıklamıştı.

Komisyonlar tepki topladı

Şirket açıklamasında dikkat çeken detay ise Facebook'un yüzde 30 donanım ve yüzde 17.5 platfom komisyonu istemesiydi. Facebook yöneticilerine göre bu oldukça makul bir oran olsa da şirketin daha önce Apple'ın aldığı yüksek komisyonları sıkça eleştirdiği biliniyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg daha önce Apple'ı App Store'daki komisyon oranlarından dolayı hedef almıştı. Zuckerberg yüzde 30'luk App Store komisyonunu eleştirmiş ve Facebook'un bu durumu değiştireceğini söylemişti.



