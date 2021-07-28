Facebook ve Instagram, reklamlarda gençlerin hedeflenmesini kısıtlayacak

Facebook ve Instagram, reklam verenlerin hedefli reklamlarla gençlere ulaşmalarını sınırlamak için yeni adımlar atıyor. Artık reklamlarda genç kullanıcıların hedeflenmesi kısıtlanacak.

Son zamanlarda Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkisi tarışma konusu olmuştu.

Durumun farkında olan Facebook, reklamlarda gençlerin hedeflenmesini sağlayan bilgilerin paylaşımı ile ilgili değişiklikler yaptığını duyurdu. Söz konusu değişiklikler, Instagram uygulaması için de geçerli olacak.

Yeni değişiklikle birlikte, reklam verenler yaş, cinsiyet ve konum gibi geniş demografik bilgileri kullanarak gençleri hedeflemeye devam edebilecek.

AYRINTILI VERİLER KULLANILAMAYACAK

Ancak yeni düzenleme, üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalardan alınan bilgiler de dahil olmak üzere daha ayrıntılı verilerin kullanılmasını önleyecek.





INSTAGRAM'DAN GENÇLERE YÖNELİK YENİ ADIMLAR

Instagram ayrıca, platformunda gençleri daha az görünür kılmak için çeşitli değişiklikler de yapıyor.

Uygulama, 16 yaşından küçük gençler için yeni hesapları gizli hale getirmeye başlayacak.

Ayrıca, şüpheli olarak işaretlenen yetişkin hesapların gençleri takip etmesi veya gönderilerine yorum yapması da engellenecek. Bu yetişkinler, ayrıca uygulama içi önerilerde gençlerin içeriğini de göremeyecek.