Facebook, videolardan gelir elde etme özelliğini Türkiye'de yayınladı

Facebook'taki sayfaların, videolara reklam ekleyerek gelir elde edebilecekleri yeni reklam özelliği ülkemizde kullanıma sunuldu.

Bildiğiniz gibi dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, videolara eklenen reklamlar sayesinde yayıncıların oldukça ciddi gelirler elde etmesini sağlıyor.

Benzer bir özelliği daha önce bazı ülkelerde kullanıma sunan Facebook, yeni reklam özelliğini artık ülkemizdeki içerik üreticileri için de yayınlamış durumda.

Ülkemizde kullanıma açılan "yayın içi reklamlar" isimli özellik sayesinde sayfa sahipleri, videolara reklam ekleyerek gelir elde edebilecek. Gerekli şartları sağlayan içerik üreticileri "Facebook İçerik Stüdyosu" üzerinden reklamlarını yönetebilecek.





GELİR ELDE ETMEK İÇİN ŞARTLARI SAĞLAMAK GEREKECEK

Facebook'tan gelir elde edebilmek için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekecek. Peki nedir bu şartlar?

Yayın içi reklam özelliğinden faydalanabilmeniz için aşağıdaki özelliklere sahip olmanız gerekiyor:

Ortaklar İçin Para Kazanma İlkeleri' Facebook'unni karşılamanız ve bu standartlara uygunluğu korumanız gerekir.

En az 10 bin takipçisi olan bir Sayfadan (profil değil) yayın yapmanız gerekir.

Son 60 gün içinde en az 3 dakika uzunluğundaki videolarda en az 30 bin dakikalık görüntüleme elde etmeniz gerekir.

En az 18 yaşında olmanız gerekir.

Yayın içi reklamlar için uygun bir ülkede yaşıyor olmanız gerekir.

Bu şartları sağladıktan sonra para kazanmak için uygun olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için İçerik Stüdyosu'na gidip, sol kısımdan "Para Kazanma" sekmesine göz atabilirsiniz.

Son olarak İçerik Stüdyosu'nda, Ana Sayfa sekmesinden Video'yu seçerek yeni bir video yükleyebilir ve videonuzu yükledikten sonra, video düzenleyicide Yayın İçi Videolar'ı seçerek reklam ekleyebilirsiniz.

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