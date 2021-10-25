Facebook'ta yeni skandal: Güvenlik önlemlerini bilerek uygulamadılar

Eski bir Facebook çalışanı, şirketin iletişim sorumlusunun, kasıtlı olarak nefret söylemine müdahale etmediğini iddia etti.

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen'ın kurumun karanlık yüzüne ışık tutmasından sonra dijital platformla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Washington Post'un haberine göre, adını açıklamak istemeyen bir başka eski kurum personeli, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ifade verdi.

"BODRUM KATINDA PARA BASIYOR OLACAĞIZ, SORUN OLMAYACAK"

Eski Facebook personeli, Facebook'un iletişim sorumlusu Tucker Bounds'u hedef aldı. 2016'daki seçimlere Facebook üzerinden müdahale edildiği iddialarının patlak vermesi üzerine, "Bunlar kuru gürültü. Bazı yasa koyucular sinirlenecek. Birkaç hafta içinde başka konular bulurlar. Bu sırada biz bodrum katında para basıyor olacağız ve bir sorun olmayacak" dediğini öne sürdü.

BOUNDS'DAN YANIT: "SUÇLAMA GERÇEK DIŞI"

Bounds, iddialar üzerine Washington Post'a yanıt verdi. Suçlamanın gerçeği yansıtmadığını ve bir kişinin beyanı ile bir yere varılamayacağını savundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ UYGULAMADILAR

Facebook yetkililerinin, şirketin büyümesini sekteye uğratabileceği ve Eski ABD Başkanı Donald Trump ile müttefiklerini kızdırabileceği gerekçesiyle, defalarca gerekli güvenlik önlemlerini uygulamayı reddettiği öne sürülmüştü.