Facebook'un akıllı gözlüğüne soruşturma

Sosyal medya devi Facebook'un, gözlük sektörü liderlerinden Ray-Ban ile geliştirdiği akıllı gözlük, gizlilik endişeleri nedeniyle soruşturma altında.

Sosyal medya devi Facebook, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği "Ray-Ban Stories" isimli akıllı gözlüklerini geçtiğimiz hafta tanıtmıştı.

Ray-Ban Stories; kullanıcılara fotoğraf ve video çekmek, maceralarını paylaşmak ve müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yol sunuyor.

Facebook'un, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği Ray-Ban Stories'in fiyatı, 299 ABD dolarından başlıyor ve çevrim içi olarak 20 farklı model içerisinden seçim yapılabiliyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VAR

Kullanıcısının uygulamalar aracılığıyla müzik dinleyebildiği, telefon görüşmesi yapabildiği, video ve fotoğraf çekerek bunları Facebook üzerinden paylaşabildiği gözlük hakkında İtalyan Veri Güvenli Kurumu Garante devreye girdi.

Garante, İtalya’da geliştirilen bu ürünün mahremiyet ve veri güvenliği ile ilgili kanunlara uygun olup olmadığını soruşturmaya başladı.

Garante ayrıca, Facebook’un Avrupa’daki merkezi İrlanda’da olduğu için İrlanda’daki veri güvenlik makamları ile iletişime geçti ve bu konuda daha fazla bilgi talep etti.

İtalyan yetkililer, Facebook’un başta çocuklar olmak üzere insanların görüntülenmemesine dair Facebook’un bir adım atıp atmadığını merak ediyor.

Yetkililer ayrıca, bu gözlükten toplanan verilerin nasıl saklanacağının da belirtilmediğini vurgulayarak, bunların açıklığa kavuşmasını istiyor.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook ise İtalyan makamların gizlilik endişelerine yönelik yeni bir açıklama yayınladı. İnsanların Ray-Ban Stories isimli ürün hakkında soruları olduğunu söyleyen şirket, ürünün mahremiyet ve veri güvenliğini nasıl eklediğini yetkililerle paylaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "İrlandalı yetkililer aracılığıyla Garante’nin sorularını yanıtlayacağız ve Avrupalı denetleme kuruluşlarıyla da çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

RAY-BAN STORIES ÖZELLİKLERİ

Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri, kullanıcının birinci şahıs bakış açısıyla görüntü ve video çekmesini sağlayan çift 5 MP kameraya sahip. Kullanıcılar, çekim düğmesini kullanarak veya Facebook Assistant sesli komutlarıyla eller serbest olarak fotoğraf ve 30 saniyeye kadar video çekebiliyor.

Gözlükte ayrıca dahili olarak bulunan kulaklıkların yanı sıra, aramalar ve videolar için ses ve ses iletimi sağlayan üç mikrofonlu bir ses düzeni bulunuyor.

Facebook, aramalarda arka plan sesinin neredeyse sıfıra indirildiğini ve bu sayede temiz bir görüşme yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Ray-Ban Stories, yeni Facebook View uygulamasıyla eşleşerek kullanıcıların hikayelerini ve anılarını arkadaşları ve sosyal medya takipçileriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmasını sağlıyor.

iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde çekilen fotoğraf veya videoları Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok ve Snapchat gibi sosyal platformlarına aktarabiliyor.