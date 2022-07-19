Facebook'un akıllı gözlüğüne WhatsApp desteği geldi

Facebook'un geçtiğimiz yıl Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı gözlüğüne WhatsApp özelliği geldi. İşte detaylar...

Sosyal medya devi Facebook, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği "Ray-Ban Stories" isimli akıllı gözlüklerini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Ray-Ban Stories; kullanıcılara fotoğraf ve video çekmek, maceralarını paylaşmak ve müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yol sunuyor.

Facebook'un, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği Ray-Ban Stories'in fiyatı, 299 ABD dolarından başlıyor ve çevrim içi olarak 20 farklı model içerisinden seçim yapılabiliyor.

WhatsApp özelliği geldi

Ray-Ban'ın, WhatsApp ile iş birliği yaparak gözlükler yardımıyla mesajlaşılabilen bir proje üzerine çalıştığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Mark Zuckerberg, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve yeni özelliğin gözlüğe geldiğini duyurdu.

Yeni özellikle birlikte, gözlüğü takan kullanıcılar, WhatsApp için akıllı telefona ihtiyaç duymayacak.

Artık gözlükler üzerinden WhatsApp aramaları yapılacak, gelen mesajlar dinlenecek ve mesaj gönderimleri yapılabilecek.

Meta patronuna göre Ray-Ban Stories, yakın bir gelecekte sesli komutlar ile WhatsApp veya Messenger'da mesaj yazıp, gönderebilecek.

Ray-Ban Stories özellikleri

Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri, kullanıcının birinci şahıs bakış açısıyla görüntü ve video çekmesini sağlayan çift 5 MP kameraya sahip. Kullanıcılar, çekim düğmesini kullanarak veya Facebook Assistant sesli komutlarıyla eller serbest olarak fotoğraf ve 30 saniyeye kadar video çekebiliyor.

Gözlükte ayrıca dahili olarak bulunan kulaklıkların yanı sıra, aramalar ve videolar için ses ve ses iletimi sağlayan üç mikrofonlu bir ses düzeni bulunuyor.

Facebook, aramalarda arka plan sesinin neredeyse sıfıra indirildiğini ve bu sayede temiz bir görüşme yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Ray-Ban Stories, yeni Facebook View uygulamasıyla eşleşerek kullanıcıların hikayelerini ve anılarını arkadaşları ve sosyal medya takipçileriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmasını sağlıyor.

iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde çekilen fotoğraf veya videoları Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok ve Snapchat gibi sosyal platformlarına aktarabiliyor.