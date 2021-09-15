Facebook'un raporu sızdı: Instagram gençleri olumsuz etkiliyor

Facebook'un kurum içi raporlarına ulaşan Wall Street Journal, "Instagram'ın gençler için zararlı olduğu" bilgisinin raporlarda yer aldığını duyurdu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, özellikle çocuk kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor.

Facebook'un kurum içi raporlarına ulaşan Wall Street Journal gazetesi, "Instagram'ın çocuklar için zararlı olduğunun Facebook tarafından da bilindiği" bilgisine ulaştı.

Instagram uygulamasının; başta ergenlik çağındaki kızlar olmak üzere, gençler üzerindeki zararlarının, bu raporlara birden fazla kez yansıdığı ortaya çıktı.

Buna göre, söz konusu raporlardan birinde, intiharı düşünen gençler arasında İngiliz kullanıcıların yüzde 13'ünün, Amerikalı kullanıcıların ise yüzde 6'sının, sorunu Instagram'a bağladığı bilgisi yer aldı.

GENÇLER, INSTAGRAM NEDENİYLE KÖTÜ HİSSEDİYOR

Ayrıca raporda, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32'sinin, bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram'ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşündükleri, ergenlik çağındaki erkeklerinse yüzde 14'ünün Instagram nedeniyle kendini kötü hissettiği belirtildi.

Ancak Facebook, gençlerin büyük bölümünün Instagram'dan olumsuz biçimde etkilenmediğine, gençleri en çok etkileyen seçme gönderimlerden oluşan ve bağımlılık yaratan ana sayfanınsa, uygulamanın temel öğesi olduğuna karar verdi.

FACEBOOK, ÇOCUK SÜRÜMÜNDE ISRARLI

Tüm bu verilere rağmen Facebook'un, 13 yaş ve altı çocuklar için bir Instagram uygulaması geliştirdiği açıklandı.

Wall Street Journal gazetesinin haberi, ABD'de kongre üyelerinin tepkisine neden oldu.

Massachusetts Temsilcisi demokrat Lori Trahan, Facebook'u derhal çocuklar için uygulama geliştirme planlarından vazgeçmeye ve mevcut kullanıcısı olan gençleri zararlı etkilerden korumak için çalışmaya davet etti.

ABD'de her gün Facebook uygulamasını kullanan 5 milyon gence karşılık Instagram'ı 22 milyon gencin kullandığı kaydediliyor. Instagram kullanıcıların yüzde 40'ını, 22 yaş ve altı gençler oluşturuyor.