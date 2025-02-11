FBI, Gmail kullanıcılarını uyardı: Hiçbir şeye tıklamayın

Haber Merkezi

Günümüzde siber suçlular, gelişmiş teknikler kullanarak kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Özellikle Gmail kullanıcıları, hesaplarına erişim sağlamak isteyen siber saldırganlar için önemli bir hedef haline gelmiş durumda.

FBI tarafından yapılan son uyarılarda, Gmail kullanıcılarının kimlik avı saldırılarına karşı daha dikkatli olmaları isteniyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KİMLİK AVI SALDIRILARI ARTIYOR

Güvenlik önlemlerini aşabilen kimlik avı saldırılarında son dönemde büyük bir artış yaşandı.

HOXHUNT'un raporuna göre bu saldırılarda yüzde 49'luk bir artış söz konusu. Yapay zeka tarafından oluşturulan tehditler, toplam kimlik avı girişimlerinin yüzde 4,7'sini oluşturuyor.

Saldırganlar, ikna edici mesajlar oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor ve bu da saldırıların tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Siber güvenlik uzmanı Pyry Åvist, yapay zekanın yeni bir sosyal mühendislik taktikleri dalgasını tetiklediğini ve bilgisayar korsanlarının kurbanları kandırmasını kolaylaştırdığını belirtiyor.

YAPAY ZEKA ARAÇLARININ DÜŞÜK MALİYETİ BÜYÜK BİR SORUN

Yapay zeka araçlarının düşük maliyeti, siber suçlular için büyük bir avantaj sağlıyor. Bilgisayar korsanları, sadece 5 dolara güçlü kimlik avı planları oluşturabiliyor.

Bu da hem bireyleri hem de şirketleri hedef almalarını kolaylaştırıyor. Siber güvenlik firması VİPRE, kimlik avı saldırılarının yüzde 70'inin kötü amaçlı bağlantılar içerdiğini belirtiyor.

60 SANİYE İÇİNDE TUZAK

Çoğu insan, 60 saniyeden kısa bir sürede kimlik avı e-postalarına kanabiliyor. Bu durum, kullanıcıların neden dikkatli olmaları ve hesaplarını güvende tutmak için temel adımları izlemeleri gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.