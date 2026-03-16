FBI inceleme başlattı: Bu oyunlar virüs içeriyor

FBI'ın Seattle şubesi, Mayıs 2024 ile Ocak 2026 tarihleri arasında Steam üzerinden zararlı yazılım içeren oyunları indiren mağdurları aradığını duyurdu.

Dijital oyun platformunun çatı şirketi Valve da bu gelişmeyi doğrulayarak risk altındaki kullanıcılara, FBI destekli resmi uyarı e-postaları göndermeye başladı.

HANGİ OYUNLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Soruşturma kapsamında zararlı yazılım tespit edilen yapımlar arasında Block Blasters, Chemio, Dashverse, DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova yer alıyor.

Valve, kütüphanelerinde bu oyunlar bulunan oyuncuların bilgisayarlarını acilen kontrol etmelerini ve FBI tarafından hazırlanan formu doldurmalarını tavsiye ediyor.

Resmi bağlantı üzerinden formu dolduran kullanıcıların kimliklerini gizli tutamayacağı ancak federal yasalar kapsamında çeşitli haklardan ve tazminatlardan yararlanabileceği belirtiliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, durumu bildiren oyuncuların FBI ajanları tarafından detaylı görüşme için aranabileceği de paylaşılan bilgiler arasında.