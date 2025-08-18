Fiyatı 147 euro: Yeni POCO M7 4G tanıtıldı

Xiaomi'nin bütçe dostu markası POCO, M7 serisinin yeni üyesi POCO M7 4G modelini resmi olarak tanıttı.

Giriş seviyesinde konumlandırılan bu telefon, bazı özellikleriyle orta segmentteki rakiplerine bile kafa tutuyor.

EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ: 7000 MAH BATARYA

Cihazın en iddialı olduğu nokta, 33W hızlı şarj destekli tam 7000 mAh kapasiteli devasa bataryası.

Bu batarya, telefonun uygun fiyatı göz önüne alındığında segmentinde fark yaratmasını sağlıyor.

EKRAN VE PERFORMANS

POCO M7 4G, 6,9 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekranla geliyor.

Gücünü günlük kullanım için yeterli olan Snapdragon 685 işlemcisinden alan telefonda 50 MP'lik bir ana kamera bulunuyor.

POCO M7 4G FİYATI

Kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile çıkan telefonun başlangıç fiyatı da oldukça rekabetçi.

6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonu için 147 euroluk bir fiyat etiketi açıklandı.