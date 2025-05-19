Fortnite belirsizliği: Mahkeme zaferinden sonra hala iPhone'lara gelmedi

Haber Merkezi

Epic Games'in Apple ile arasındaki hukuk mücadelesinde bu ayın başlarında önemli bir mahkeme zaferi kazanmasına rağmen, Fortnite oyunu hâlâ iPhone'lardaki App Store'a geri dönmedi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın oyunu App Store'a tekrar sunmalarına izin vermesi gereken mahkeme kararına rağmen, herhangi bir açık sebep olmaksızın süreci geciktirdiğini iddia ediyor.

UZUN SOLUKLU HUKUK MÜCADELESİ EPIC GAMES LEHİNE SONUÇLANDI

2020'de Epic Games'in Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemesiyle başlayan ve Apple'ın oyunu App Store'dan kaldırmasıyla tırmanan hukuki mücadele, bu yıl geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanmalarına izin veren bir mahkeme kararıyla sonuçlandı.

Ancak, karardan memnun olmayan Apple, değişiklikleri uygulamak için daha fazla zaman istedi.

APPLE, FORTNITE'IN APP STORE'A DÖNÜŞ GİRİŞİMLERİNİ ENGELLİYOR

Yeni mahkeme zaferinin ardından Epic Games, Fortnite'ı ABD'deki App Store'a sundu ve Avrupa'daki iPhone'lar için kendi mağazasına eklemeyi denedi; ancak Apple her iki girişimi de engelledi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın kendi kurallarına uymayarak ve kontrolü elinde tutmak için işleri yavaşlatarak adil davranmadığını belirtti.