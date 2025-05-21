Foxconn ve NVIDIA'dan yapay zekalı hemşire robotu: Nurabot

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Tayvan, sağlık hizmetlerinde yapay zeka (YZ) kullanımında öncülük ederek, dünya genelindeki hemşire açığına çözüm bulmak amacıyla robotları hastanelerde kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Foxconn ve NVIDIA tarafından geliştirilen fütüristik hemşire robotu Nurabot, klinik bakımdaki en yorucu görevlerin bir kısmını üstlenerek hemşirelerin iş yükünü azaltmayı hedefliyor.

NURABOT HEMŞİRE TÜKENMİŞLİĞİNİ AZALTMAYI AMAÇLIYOR

Nurabot, hemşireler arasındaki tükenmişlik sendromunu azaltmak için tasarlanmış işbirlikçi bir hemşirelik robotu olarak öne çıkıyor ve Foxconn'un NVIDIA teknolojisiyle geliştirdiği çok sayıda akıllı hastane aracından biri olarak biliniyor.

Bu araçlar, geleneksel hastaneleri daha verimli çalışabilen ve hastalara daha iyi bakılabilen yapay zeka destekli kurumlara dönüştürüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM NVIDIA TEKNOLOJİLERİYLE ÇALIŞIYOR

Bu teknolojilerin entegrasyonu, NVIDIA süper bilgisayarlarının büyük yapay zeka modellerini eğittiği veri merkezlerinde başlıyor ve hastaneler robotları sanal ortamlarda test edip eğittikten sonra gerçek zamanlı senaryolarda devreye alıyor.

Jetson Orin, Holoscan ve Omniverse platformu gibi NVIDIA teknolojileriyle desteklenen bu iş akışı, hastanelerin çalışma, hastalıkları teşhis etme ve tedavileri planlama biçiminde devrim yaratıyor.

Tayvan'ın önde gelen tıp merkezlerinden Taichung Veterans General Hospital gibi hastaneler bu yapay zeka destekli teknolojiyi şimdiden benimsedi.

Nurabot ile saha denemeleri yürüten TCVGH yetkilisi Shu-Fang Liu, robotların yeteneklerini artırdığını ve daha odaklı bakım sağladıklarını belirtti.

Foxconn ve Kawasaki Heavy Industries'in bir ürünü olan Nurabot, ilaç dağıtımı ve koğuş devriyesi gibi görevleri yerine getirerek hemşirelerin iş yükünü yüzde 30 oranında azaltabiliyor.