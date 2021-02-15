Fransa, Google'a 1,1 milyon euro ceza kesti

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle, Google'a 1.1 milyon euro ceza kestiğini açıkladı.

Zaman zaman arama sonuçlarını manipüle ettiği gerekçesiyle çeşitli cezalarla karşı karşıya kalan Google'a, bir darbe de Fransa'dan geldi.

Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'ın 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

YILDIZ SİSTEMİ TÜKETİCİYİ YANILTIYOR

Google'ın ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

1.1 MİLYON EURO CEZA

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1.1 milyon euro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.