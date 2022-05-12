Galaksimizin merkezindeki kara delik ilk defa görüntülendi

Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezinde süper kütleli dev bir kara deliğin olduğu yıllardır biliniyor.

İlk kez görüntülendi

Avrupa Güney Gözlemevi, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, çığır açıcı yeni bir keşfi açıklayacaklarını söylemişti.

Beklenen gün geldi ve Avrupa Güney Gözlemevi, galaksimizin merkezindeki devasa kara deliğin fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Galaksimizde bulunan ve yukarıda görebileceğiniz süper kütleli kara delik, ilk olarak 1974 yılında keşfedildi.

Dünya'ya 27 bin ışıkyılı uzaklıkta olan Sagittarius A isimli kara delik, Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip.

Ekipte Türk astrofizikçi de var

Kara deliğin görüntülenmesinde en büyük katkı sağlayanlardan biri de Türk Astrofizikçi Prof.Dr. Feryal Özel.

Arizona Üniversitesi'nden astrofizikçi Feryal Özel, ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, "Bugün EHT, galaksimizin merkezindeki nazik devin ilk görüntüsünü paylaşmaktan mutluluk duyuyor." dedi.

Türkiye'nin NASA'daki gururu Prof. Dr. Feryal Özel, Arizona Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik bölümünde görev yapıyor.

2019'da bilim insanları, Messier 87 adlı başka bir galaksinin kalbindeki dev kara deliğin bir fotoğrafını yayınlamıştı.



