Galaxy S26 Ultra'da kullanılacak: Qualcomm'dan yeni 5G modem

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Qualcomm, mobil iletişim teknolojilerinde liderliğini sürdürüyor. Şirket, MWC 2025'te düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi 5G modemi X85'i duyurdu.

Qualcomm X85 5G modem, daha hızlı veri hızları, geliştirilmiş pil ömrü ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu modem, Galaxy S26 Ultra gibi gelecek yılın amiral gemisi telefonlarında kullanılacak.

Apple ise kendi modemlerini geliştirmeye başlasa da, Qualcomm'un bu hamlesi rekabeti kızıştırıyor. Qualcomm X85, 5G teknolojisinde yeni bir standart belirliyor.

X85 İLE HIZ VE VERİMLİLİK BİR ARADA

Qualcomm X85, selefi X80'e göre önemli geliştirmeler sunuyor. 12.5 Gbps'ye varan indirme hızları ve 3.7 Gbps'ye varan yükleme hızlarıyla, mobil internet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Dahili yapay zeka hızlandırıcısı sayesinde, yapay zeka görevlerini %30 daha hızlı gerçekleştiriyor. Qualcomm'un yeni 5G modemi, daha hızlı ve akıllı bir mobil deneyim sunuyor.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

X85'in yapay zeka destekli 5G özellikleri, daha akıcı mobil oyun, daha akıllı çift SIM kurulumları ve daha hassas konum takibi gibi avantajlar sağlıyor.

Bu da kullanıcıların günlük yaşamlarında önemli kolaylıklar sağlayacak. X85 ile yapay zeka, 5G teknolojisini daha da geliştiriyor.

GENİŞ UYGULAMA ALANI

Qualcomm X85 5G modem, sadece akıllı telefonlarda değil, aynı zamanda internet kurulumları, arabalar ve hatta demiryolları gibi geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Bu da modemin çok yönlü bir çözüm olduğunu gösteriyor.

Apple, kendi modemlerini geliştirmeye başlasa da Qualcomm'un X85'i, iPhone 16e'deki C1 modeminden çok daha iddialı görünüyor.

Apple'ın C1 modemi, mmWave desteğinden yoksun ve Qualcomm'un çiplerinin gerisinde kalıyor. Qualcomm ve Apple arasındaki rekabet, 5G teknolojisinin gelişimini hızlandırıyor.