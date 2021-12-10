Gelsin hileciler: PUBG tamamen ücretsiz oluyor

Popüler oyun PUBG: Battlegrounds, yeni yılla birlikte tamamen ücretsiz bir oyun olarak oyunseverlerle buluşacak.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini azalttı.

Oyunun yapımcısı Krafton, PUBG'yi tamamen ücretsiz bir oyun haline getirmek için bir süredir çalışıyordu.

Şirket, 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ücretsiz PUBG etkinliğinden sonra, oyunun ücretsiz olup olmayacağına karar vermek için oyuncuların tepkilerini ölçmüştü.

PUBG, YENİ YILDA ÜCRETSİZ OLUYOR

PUBG: Battlegrounds’ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre popüler oyun, 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren tamamen ücretsiz olarak oynanabilir olacak.

Oyun ücretsiz olduktan sonra, kullanıcılar 12,99 dolar ödeyerek ‘BATTLEGROUNDS Plus’ paketini satın alabilecek.

Bu pakette dereceli oyun modu, kariyer ve madalya sekmeleri, özel maç modu ve üyelere özel kozmetik eşyalar yer alacak.

Ancak oyunu 12 Ocak 2022 tarihinden önce satın alan kullanıcılara bu paket ücretsiz olarak sunulacak.

PUBG, 2019 yılında yine ücretsiz olmak istemiş, ama oyuncuların ücretsiz PUBG etkinliğinde verdiği reaksiyonlar yeterli bulunmayınca bu karardan vazgeçilmişti.

